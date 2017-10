Ghost feuern Papa Emeritus III. Satyricon planen Coveralbum. Mike Portnoys Wunschprojekt mit Opeths Mikael Åkerfeldt. 5 Fragen an Kadavar.

Altarraum (mab) - Black Metal-Konzerte sind wundersame Orte. Nicht nur finden sich hier an den Herren-Toiletten längere Schlangen als bei den Damen. Man kann auch den bescheuertsten Stageperformances überhaupt beiwohnen.

Selbst von Hologrammen hat man bei Liveshows mehr als von Dragged Into Sunlight, die konsqeuent mit dem Rücken zum Publikum spielen, eh kaum Licht zulassen und dann auch noch die Nebelmaschine in einem Maße aufdrehen, dass nach der Show selbst im Merchraum nebenan die Sicht eingeschränkt ist. Stellt doch nächstes Mal bitte einfach einen Kassettenrecorder und Skydancer in die Schatten. Den Unterschied merkt keiner, ihr spart euch Stress und Reisekosten. Verlangt nicht eigentlich schon der Anstand, sein Publikum anzusehen? Sogar Niklas Kvarforth tut das, während er seine Zigarette an dir ausdrückt.

Man kanns auch übertreiben mit der Atmosphäre.

