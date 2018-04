Blutgott-Blitzkrieg von Debauchery. Rotting Christ unter Terrorverdacht. Scars On Broadway sind zurück. Five Finger Death Punch zeigen nackten Arsch.

Broadway (mab) - Immer Ärger mit Black Metal. Nachdem in den letzten Wochen erst Taakes Tourdesaster, dann Inquisitions Kinderporno-Skandal und schließlich Watains Hitlergruß und Deströyer 666s Frauenverachtung zurecht für Schlagzeilen sorgten, gehts diese Woche mit Terrorverdacht, Volksbeleidigung und Nazi-Mailorder weiter. Immerhin waren diesmal die Satanisten nicht immer im Unrecht.

Frisches Futter für all jene, die einst Debaucherys Thomas Gurrath nahelegten, den Death Metal wegen angeblicher Jugendgefährdung aufzugeben, wenn er seinen Job als Lehrer weiter ausüben möchte, gibts ebenfalls: Seit Kurzem singt der Mann ja auch gut verständlich auf Deutsch. Mit seinen schicken GWAR-Kostümen promotet er derzeit die zweite Balgeroth-Platte. Darauf singt er von ...

Drachen, Terror, Blitzkrieg.

Die wichtigsten Themen im Überblick: