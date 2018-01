Robb Flynn wettert gegen Musikkritiker. Bülent Ceylan bringt Metal ins Kino. The Dillinger Escape Plan sagen Tschüss.

Fegefeuer (mab) - Herzlich willkommen in 2018! Etwa 120 Millionen Euro haben die Deutschen dieses Jahr wieder in Luft gejagt. Jemand sollte dringend in die Statistikbücher aufnehmen, wie viele Tonnen Käse wir verspeist haben - und natürlich, wie viele tatsächlich Phil Collins' Rat gefolgt sind und 3 Minuten und 20 Sekunden vor Mitternacht "In The Air Tonight" angemacht haben.

3sat wechselte das Programm um Punkt 00:00 Uhr jedenfalls von Rammstein zu den Bee Gees. Soll das etwa das Motto fürs neue Jahr sein?

Leave metal, embrace your inner disco!

Bloß keine Zeit verlieren: