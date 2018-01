Grammy für Mastodon, Dimmu Borgirs "Abrahadabra"-Nachfolger steht fest. 5 Fragen an Deadheads.

Oslo (mab) - Abrahadabra, Simsalahim, Hokuspohus Fihibus: Dimmu Borgir haben sich endlich dazu herabgelassen, Releasedatum, Titel und Albumcover ihres ersten Albums seit acht Jahren zu verraten. Die Erwartungen können sie eigentlich mittlerweile nur unterbieten, aber viel spannender ist ohnehin eine andere Nachricht: Lemmy, Ozzy und Slash gemeinsam in einem Song? Dazu noch Red Hot Chili Peppers' Chad Smith, Steve Vai und andere Hochkaräter? Klar, da reicht ein Song plötzlich nicht mehr aus. Um das zu verarbeiten, braucht man einen Dokumentarfilm.

Kriegt ihr.

Nicht jeder hat Zeit wie Shagrath, Silenoz und Galder: