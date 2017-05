David Vincent ersetzt Lemmy. King 810 kollaborieren mit PornHub. Bier-Yoga. Der verstörendste Musikclip der Woche. 5 Fragen an Wheel.

Back from the desert (mab) - Kaum muss man mal eine Woche wegen Desertfest-Delirium auf Metal-Wahnsinn verzichten, bricht die News-Hölle los. Geradezu Weltbewegendes ging in der Szene vor sich. Lars Ulrich hat jetzt Twitter? Zakk Wylde tourt wieder mit Ozzy Osbourne? Mastodons Kopftattoo Brent Hinds heiratet? Mike Portnoy will mit Opeth arbeiten? Ach wie gut, dass Umweltschützer immer Recycling empfehlen. So ist wenigstens nicht alles verloren.

Groot, bloody Groot!

Und Props für diese Komposition gehen an MetalSucks.