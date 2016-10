Steel Panther trommeln mit Dildos. Margot Robbie bei Slipknot. Jason Beckers neue Platte. ReVamp hören auf. Týr und die Tierschützer.

Herbstfüllung (mab) - Hurra! Das neue Opeth-Album ist endlich offiziell raus, und deutlich weniger Leute als erwartet hassen es. Hurra! Diese Woche erscheint die neue Meshuggah. Hurra! Mastodon sind endlich wirklich im Studio. Und haben eine sexy Überraschung für euch. Einen kleinen Hinweis worum es dabei geht, liefert euch Der Kvnstler, der gänzlich unmetallisch, dafür aber hochelektrisierend das, zumindest was Albumreleases angeht, inzwischen gut gestopfte Sommerloch besingt. Und es ebenfalls füllen möchte.

Wo ist der Metal?

Kleiner Tipp: Mastodon kommen von hinten. Lehrauftrag-Position und so ...