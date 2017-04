James Hetfield zieht für Iggy blank. Sleep trollen Netflix. Ivan Moody verlässt FFDP – nicht? Zeal & Ardor live. Creeper interviewen sich selbst.

The Hub (mab) - Iggy Pop ist 80 geworden! Pardon: 70. Egal. Sieht eh seit Jahren aus wie 90. Stolziert aber immer noch über die Bühnen dieser Welt als wäre er 30. Konstanz nennt man das wohl. Dafür kann man schon mal anerkennend das Shirt ausziehen (und Kollege Schuhs 50 Shades of Iggy durchklicken). Kriegt schließlich mit "Gimme Danger" pünktlich einen Film geschenkt und bringt die Falten ein wenig später gleich ein zweites Mal in Terence Malicks "Song To Song" auf die große Leinwand.

Ein weiterer Mr Shirtless ist bald außerhalb der Kinosäle mit Haut und Haar in Deutschland zu bewundern: Matt Pike kommt mit Sleep zu Besuch. Ja, diese Woche steht ganz im Zeichen der Shirts und Shirtlosen. Ihr werdet schon sehen.

Grip it tight!

Doch zuvor bitte hier reinschalten: Kreator bretterten am Montag mit "Satan Is Real" durch Jokos und Klaas' Circus Halligalli - flankiert von Ghost und Drangsal! Viel hatten die beiden zwar nicht zu tun - von einem kleinen Totentänzchen abgesehen - aber dennoch: nette Kombi. Und schaut mal, was Mille für ein Shirt trägt.