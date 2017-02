Ein Schlagersänger beim Metalkonzert. Graveyard-Reunion. Mastodon und Ayreon mit neuen Songs. Eine SOAD-Parodie. Und sonst noch?

In den Bergen (mab) - Kennt ihr Dagobert? Der Schlagersänger, auf dessen letztem Album "Afrika" Kreator-Mille ein bisschen Gitarre fidelte. Der hat sich erst mal basically ohne Kontakt zur Außenwelt ins Bergexil begeben. Derzeit nicht die schlechteste Lösung, um den täglichen Trump-Updates zu entgehen. Naja, WLAN-Stecker ziehen hilft auch. Aber erst mal den Splitter durchklicken, bitte.

Da die Kollegen den Araya-Shitstorm bereits übernommen haben, heute garantiert ohne Trump-Slides. Dafür mit Kreator, Ayreon, Mastodon, Wintersun und natürlich:

Mehr Dagobert!