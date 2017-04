Bruce Dickinson supportet kleine Clubs, Anthrax covern Kansas, Bay Area-Supergroup steht vor Sänger-Coup, Nikki Sixx am Broadway etc.

Pinnacle of the Pit (mab) - Heidenei, schon wieder April? Das bedeutet: Bald beginnt die Festivalsaison bzw. hat schon begonnen. Meine Öhrchen haben vernommen, pünktlich zum 1. April stiegen die ersten Open-Airs. War jemand dort? Andererseits muss man es ja nicht übertreiben – noch darf man das Licht guten Gewissens aussperren, vor allem angesichts der aktuellen Lage in den Clubs: Pain Of Salvation sind unterwegs, Me And That Man geben sich die Ehre, Soen wärmen Progger-Herzen, Pallbearer die der Doomer, Flotsam & Jetsam und Havok die der Thrasher und als Kiff-Kopp sollte man wohl Electric Wizard nicht verpassen. Tokio Hotel habt ihr leider schon verpasst. Und immer schön dran denken: Egal, wohin ihr geht, gilt:

Bang Your Head!