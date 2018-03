Crematory vergraulen ihre Fans. Orphaned Land im WDR. Five Finger Death Punch drücken den Atomknopf. Judas Priest haben Spaß.

BeyHive (mab) - Tickets für Beyoncés/Jay-Zs-Konzerte in Deutschland kosten zwischen 79 und 180 Euro (VIP-Pakete ausgenommen), für eine Crematory-Show zahlt ihr aktuell 34,50. Auch nicht ganz billig, aber vertretbar.

Während Ticketmaster bei Ersteren wegen des großen Andrangs schon im Pre-Sale mit Warteschlangensystem arbeitet, läuft der Vorverkauf für Letztere so schlecht, dass sich die Band mit einem kontroversen Statement an ihre Fans wandte. Das brachte ihnen womöglich einen minimalen Zuwachs im Die-Hard-Lager ein, aber vermutlich einige Wackelmütiger erst recht gegen sie auf.

Denn wie das Beispiel Beyoncé zeigt: Die Masse steht nu nmal auf Alles-Super-Image. Was denkt ihr würde passieren, wenn Queen Bey ihre Fans anschnauzen würde à la:

Leckt mich am Arsch!

Was sonst noch los war: