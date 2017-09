Die Bromance des Marilyn Manson. Jam-Tricks von All Them Witches. Neue Musik von Machine Head und Cannibal Corpse. 5 Fragen an Nothing More.

Über den Wolken (mab) - Marilyn Manson wärs gerne, James Blunt ist es: ein bad motherfucker. Was auch immer der Popstar oder seine Social-Media-Manager in ihre Blunts packen, es sorgt für eine der originellsten Promo-Maschen seit ... immer. Meine lieben Mitmetaller und Mitmetallerinnen, so kündigt man eine Tour an:

Zwei Tage später schon der nächste PR-Stunt: Er wird online Autogramme schreiben. Wie das gehen soll? Keine Ahnung. Aber wenn Johnny Depp loszieht, um auf seinen eigenen Walk Of Fame-Stern zu kotzen, ...

... ist wirklich alles möglich ...

.... sogar, direkt zu bestimmten Themenblöcken zu springen: