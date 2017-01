Anal Trump strikes again! Trivium und die 23 Drummer. Mastodon im Promo-Modus. Kirk Hammett sieht den neuen Hitler.

4 years gone? (mab) - Onkel Donald ist im Amt, spricht wie Batman-Bane in seiner Rede, will sich schonmal die "The Purge 3"-Tagline für die nächste Kampagne schützen lassen und baut die White House-Homepage zur Halbpropaganda-Seite um. Grund sich Sorgen zu machen? Sagen wir mal so: Wenn Mr. President so harmlos agiert wie seine Vorband, brauchen wir uns nicht zu fürchten.

Make it the 3 Doors Down-Way!