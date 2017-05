Was Rammstein können, können King 810 schon lange. Marilyn Manson wird Psychokiller. Metallica wollen zum Mond. 5 Fragen an Deafheaven.

Outer Space (mab) - Alle Jahre wieder führte uns der ESC vor Augen, wie schlecht der Musikgeschmack mancher Menschen doch ist oder zumindest vorgibt zu sein. Wieder einmal konnten wir Metaller uns in Selbstzufriedenheit suhlen, denn schließlich ist unsere Szene ja so viel besser. Wir brauchen keinen Materialismus, keine Oberflächlichkeit und schon gar keine Gimmicks. Unsere Kompositionen sind echt, genau wie unsere Bands und statt perfekten Dosenbeats müssen Fehler auf der Gitarre einfach sein. Bei uns zählt eben nicht, wer das schönste Kleid trägt, die meiste Kohle investiert und die meisten Zuschauer manipuliert, sondern nur die Musik.

Jahahaha, genug der Tagträumerei, let's face the truth.

Früher war alles besser.