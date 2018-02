Bülent Ceylan rockt im Altersheim. Phil Anselmo spricht über Waffen, James Hetfield trägt welche. 5 Fragen an Letters From The Colony.

St. Valentine (mab) - Fragt ihr euch nicht auch manchmal: Wo bleibt eigentlich der Steel Panther-Song zum Valentinstag? Wenns zu Weihnachten was gab, warum nicht auch zum Tag der Liebe?

Immerhin veröffentlichten Within Temptations Sharon Den Adel sowie Orianthi und Lover/Ex-Bon Jovi-Gitarrist Ritchie Sambora zu diesem Anlass Lieder mit viel Liebe drin.

Kiss Kiss Bang Bang.

Don't give me love, give me hard facts: