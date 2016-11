Dazu: Anal Trump, Steel Panther-Fuck-Party, neue Musik von SOAD, Meshuggah-Müsli, Dave Mustaine beim Unterwäscheshoppen etc.

Purpose (mab) - Trump gewählt, Leonard Cohen tot, Twisted Sister spielen ihr letztes Konzert – das neue Metallica-Album muss echt gut werden, um die Woche noch zu retten. Wobei, eigentlich war die Woche schon ganz nett. Opeth in Stockholm, Opeth in Wien, Opeth in München – mit Glitzerfotopass. Und heute Abend Justin Bieber in Frankfurt.

Bitch, I'm fabulous.

Nächste Woche darf ich auch noch die 2016er Metalalben-Best Of manipulieren. Ob wohl irgendjemand an "Sorceress" vorbeiziehen kann?