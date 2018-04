Kardinal Copia verdrängt Papa Emeritus III. James Hetfield tourt mit Garage Carl. Napalm Death verstören Silicon Valley. 5 Fragen an Of Mice & Men.

Stuttgart (mab) - Metallica touren durch Deutschland und entdecken ihre Coverleidenschaft neu. In jeder Stadt spielen Kirk Hammett und Rob Trujillo ein lokales Stück – mal sehen, was uns noch in München und Leipzig geboten wird.

Ein bisschen Spaß muss sein.

Was sonst noch los war: