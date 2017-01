Devin Townsend plant 10-Millionen-Projekt. Tony Iommi schreibt Kirchenmusik. Und Corey Taylor ist ein Arschloch.

Dickville (mab) - Bilderbuch haben einen neuen Hit. Mit Kitties, Poledance und allerlei anderen Dingen, die Spaß machen. Was die Metalszene dagegen vorzuweisen hat?

Nun, wir haben Devin Townsend. Und Devin Townsend hat Pläne. Teure Pläne, schlüpfrige Pläne. Völlig abstruse Pläne. Und weil Devin Townsends abstruse Pläne in den allermeisten Fällen ziemlich geniale Ergebnisse nach sich ziehen, lautet mein No. 1-Advice für diese Woche nicht: "Lasst euch vom creepy Katzenstreichler ins Bungalow locken", sondern:

Gebt Devin Townsend euer Geld!