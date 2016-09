Darkthrone gehen in die Politik, Alissa White-Gluz auf Solopfade, Metalcore-Shouter findet Metalcore-Vocals weinerlich, Björn Gelotte antwortet etc.

Dunkler Thron (mab) - Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, doch sein Loch klafft weiter munter vor sich hin. Die Newslage - zumindest im Metalbereich - war diese Woche doch recht dürftig. Dafür poppte ein Video nach dem anderen aus den Tiefen des Netzes empor. Und zwar ein paar wirklich schöne.

Auf Red Fang ist in dieser Hinsicht einfach Verlass. Ah ja, ihr solltet mal unser Album der Woche auschecken: Es ist schwarz, hat was mit Skeletten zu tun, ist aber trotzdem ...

... kein Metal.