Anthrax mischen sich in Rechtsstreit ein. Metallica am Fleischregal. Steel Panther auf Entzug. Britischer Metal Hammer vor dem Aus u.v.m.

Tief drin (mab) - Immer diese Zahlenspiele. Heute ist der 21. Dezember, und Rush wagen es tatsächlich, ihr "2112"-Reissue schon knapp eine Woche vorher rauszubringen. Na wenigstens bleibt Heiligabend konstant an Lemmys Geburtstag verankert.

Grund zu feiern gibts diesmal schon am Vorabend zum Weihnachtsvorabend: Eine neue Nine Inch Nails-EP steht an. Trent Reznor versteht uns Last Minute-Käufer einfach. Hat zwar nichts mit Metal zu tun, aber dafür gibts ja diese Seiten. Heute wieder mit allerhand überlebensrelevanten Dingen, wie zum Beispiel:

GoPros im Arschloch und Satan.