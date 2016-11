Neue Sextoys von Motörhead, Brent Hinds lässt sich pflegen, Neues von Sólstafir, Steel Panther total, Peter Iwers verlässt In Flames etc.

Still Moving (mab) - Eine Menge cooler Aussagen diese Woche, die man so nicht unbedingt erwartet hätte. Alissa White-Gluz fordert: "Nur Qualität soll auf das neue Arch Enemy-Album." Und stellt euch vor: Ein Epica-Songschreiber schreibt immer Musik, wenn er inspiriert ist! Es lebe die (Aus-dem-Kontext-)Reißerei.

Natürlich gabs auch echte News. Etwa zu Metallica. Lars Ulrich sagt, James Hetfield sagt, Kirk Hammett sagt, Rob Trujillo sagt – nicht ganz so viel. Naja, mal sehen, wann ich endlich dazukomme, die zwölf neuen Songs in unser Ranking aufzunehmen. Kollege Kabelitz ist sicher schon ganz heiß darauf, noch mal alles durcheinander zu würfeln. Eines sag ich dir, Kollege: "Spit Out The Bone" über "Nothing Else Matters" – das kommt gar nicht in Frage. Bis das Update steht, klickt ihr euch einfach durch die besten Metalalben des Jahres und sortiert sie nach euren Vorstellungen um. Approved by laut.de. Und bevor sich jemand beschwert: Be'lakor sind diesmal vertreten. Wenigstens in einer Randnotiz. Nächstes Mal dann vielleicht richtig.

No list without a Zwist.