Ville Valo spricht über mentale Ständer, Nergal über den Untergang der Demokratie und Itchy (Poopzkid) über "All You Want". Slayer-Zukunft? Ungewiss.

Lost (mab) - Donnerstag Abend stand es da plötzlich im Facebook-Feed: "Musikertode deprimieren mich selten, aber der hier schon." Kein Name dazu, aber der Schock kam schon langsam angekrochen. Wenige Suchmaschinensekunden später war er dann da. Linkin Park waren nie Teil meiner Diskographie, haben mich nie sonderlich interessiert, aber sie waren eben immer ... da. Sie gehörten irgendwie einfach dazu in der heutigen Musiklandschaft, beeinflussten sie maßgeblich. Und die Unerschütterlichkeit, mit der Chester Bennington und Co. immer wieder neue Wege einschlugen, bewundere ich heute – trotz musikalischer Präferenzen – zutiefst. Der Band kann man vieles vorwerfen, aber bestimmt nicht, unehrlich gegenüber sich selbst und ihren Fans zu sein.

Shadow Of The Day

Damit will ich das Thema zumindest hier ruhen lassen. Alles Wichtige konnte man in den vergangenen Tagen ohnehin schon lesen (auch beim Kollegen Schuh, der musikalisch ausnahmsweise mit mir auf einer Linie zu sein scheint). Allerdings sei noch ein Cover erwähnt, das Peripherys Matt Halpern und Spencer Sotelo zu Ehren des verstorbenen Sängers aufgenommen haben: