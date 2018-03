Taake vor einem Desaster. Neue Songs von Dimmu Borgir und Parkway Drive. Zoff zwischen Trivium und All That Remains. Truckfighters sagen tschüss.

Nord (mab) - Was kommt dabei heraus, wenn man Lady Gaga- und Justin Bieber-Songs rückwärts abspielt, die satanischen Botschaften herausliest und anschließend zum Katholizismus konvertiert?

Richtig: Ein Black Label Society-Album. Vielleicht erklärt das, warum Onkel Zakk seit einiger Zeit die Muse der Musik im Stich lässt. Die Muse der völlig abstrusen Interviewantworten dagegen scheint ihm hold zu sein.

Da beginnt man doch glatt den Befund einiger Wissenschaftler anzuzweifeln, die behaupten, Metal würde der geistigen Gesundheit zugute kommen.

Off the rails on a crazy train.

Seine Gaga-Rifftheorie gab Zakk Wylde übrigens gegenüber Full Metal Jackie zu Protokoll. Schnellzugriff auf Themen ohne den Zottelbart gibts hier: