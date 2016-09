Tim Lambesis verklagt zwei Gefängnisse. Demi Lovato meets Metallica. Graveyard lösen sich auf. Rob Zombie ist ein 'lügendes Stück Scheiße'.

Record Heaven (mab) - Der 30. September naht. Vielleicht ist er auch schon da, wenn ihr das lest. Nochmal : An diesem Tag erscheinen neue Alben von Opeth (zauberhaft), Alcest (märchenhaft), Mammoth Weed Wizard Bastard (schamanenhaft), Wang Wen (cinemahaft), Brain Tentacles (albtraumhaft) und Voodoo Jürgens (wandahaft). Remember, remember the 15th of April? Der Tag ist rein gar nichts gegen den hier. Um das Hochgefühl zu maximieren, haben auch noch Metallica einen neuen Song rausgebracht, der im Gegensatz zu "Hardwired" richtig Lust auf den 18. November macht: "Moth Into Flame". Die Bay-Boys teilten sich diese Woche übrigens eine Bühne mit Demi Lovato und Rihanna. Dazu gleich mehr. Aber stellen wir zunächst eine essenzielle Frage:

Wo ist der Metal?