To The Bone (mab) - Wusstet ihr, dass Steven Wilson ursprünglich geplant hatte, auf dem "Hand. Cannot. Erase."-Nachfolger wieder heavier zu spielen? Kein Scheiß. Aber wir wissen ja alle: Es kommt immer anders als man denkt, und wenn Kik mit Grammatikkauderwelsch Umsatz machen kann, dann kann Steven Wilson das erst recht mit Pop. So steht ab Freitag eben mit "To The Bone" ein gänzlich unmetallisches Album im Regal und trotzdem darf man es als Metalhead geil finden. Versprochen.

Für die harte Seite des Prog gibts schließlich noch genug andere Tonschmiede. Enslaved zum Beispiel. Auch die haben zwar ihre poppige Ader entdeckt, besinnen sich gleichzeitig aber auf Black Metal-Tugenden. Kommen wir gleich dazu. Bevor wir den großen Labels und Bands eine Bühne bieten, folgt jetzt erst einmal ein Block ...

