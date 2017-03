Matt Heafy zieht blank. Ex-Ghost-Mitglied enthüllt super Song. Sólstafir sowieso. Mike Patton singt Sepultura, und Skrillex ist auf Supergroup-Trip.

In Utero (mab) - Vergießt eine Träne: HIM lösen sich auf! Ville Valo firmiert aber ohnehin seit geraumer Zeit unter eigenem Namen und covert ABBA, also kommt da demnächst sicher was nach. Würde mich auch nicht wundern, wenn demnächst einer der Herren eine Country-Platte veröffentlicht. Das scheint gerade hip in Metal-Kreisen. Woran das nur liegt? Wieso widmet sich keiner dem Synthiepop? (Lass mich nicht im Stich, Ville!) Oder Hip Hop? (Nun gut, wie das enden kann, wenn es in Ausnahmefällen doch passiert, zeigten Buckcherry – vielleicht ist es also besser so ...) Liebe Uni-Menschen, macht doch dazu bitte mal eine Studie: Was hat Country an sich, dass gestandene Teufelsanbeter daran künstlerischen Gefallen finden?

Meine Theorie lautet wie folgt: Einerseits muss man sich dank Johnny Cash keine Gedanken um die Garberobe machen – schwarz bleibt schwarz. Andererseits ist eben auch im Country die Gitarre unabdingbar, und die Grenzen zum Blues bleiben fließend, drum darf auch soliert werden.

Vielleicht ist aber alles auch nur reiner Zufall oder ein großes Missverständnis. Jedenfalls kommt demnächst ein Country-Album der speziellen Art auf uns zu. Urheber sind gestandene Heavy-Klöppler, und sie haben sich ganze 15 Gaststars dazu eingeladen. Und nein: Ich spreche nicht von Me And That Man. Obwohl es von denen auch was Neues gibt ...

Come In, Stranger!

Inzwischen schon fast alt, aber: Give the Country some!