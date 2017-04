Ostern mit Bruce Dickinson. Black Metaller signiert mit Blut. Alissa White-Gluz über ihren Rausschmiss bei The Agonist. 5 Fragen an Creeper etc.

Creephole (mab) - Ostern sollte man sich als geneigter Düsterzwerg wirklich fett im Kalender anstreichen. Das empfiehlt der Konzertplan jedes Jahr aufs Neue. Düster-Folk-Dude King Dude war unterwegs, das Münchener Dark Easter Metal Meeting blasphemiert mittlerweile zwei Tage lang vor sich hin, und Spiegel Online schreibt Artikel über Satanisten-Vereinigungen. Jetzt abonniert ihr am besten noch den Twitter-Kanal "Black Metal Bunny", guckt euch gähnende Death Metal-Häschen auf YouTube an und befolgt fürs Jahr bitte untenstehende Anleitung.

Selbst Ultimate Beastmaster Bruce Dickinson war heuer in Osterstimmung und wurde selbst als spendables Häschen aktiv. Dazu gleich mehr. Vorher allerdings widmen wir uns einem Land, das mit Ostern nicht so viel am Hut hat, dafür aber zu ganz anderen, seltsamen Feiertagsaktionen neigt.

Big In Japan!