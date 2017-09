Stone Sour ersetzen Steel Panther. Der In Extremo-Sänger in einer Tanzshow. 5 Fragen an Rogers.

Calgary (mab) - Auszug eines Eltern-Merkblattes der Polizei von Calgary nach den rechtsextremen Ausschreitungen in Charlottesville - 'sollte ihr Kind Teil einer Hate Group sein, erkennen sie das möglicherweise an folgenden Anzeichen':

mangelndes schulisches Interesse

neue Freunde und unerklärtes nächtliches Wegbleiben

Feindseligkeit und Ungehorsam gegenüber Eltern und Familie

Hören von lauter, heavy Musik mit Texten über Gewalt

rassistische Zeichnungen

Stereotypisierung bestimmter Gruppen, dauernder Gebrauch rassistischer Ausdrücke

Tragen von Nazi-Symbolik und Verbreiten von Nazi-Propaganda

verändertes Aussehen

Ist ja löblich, dass die Behörden die Aufmerksamkeit der Eltern schärfen und der AfD-sierung der Jugend vorbeugen möchten. Aber typisches Teenager-Verhalten und das Hören von Heavy Metal in einen Topf mit Nazitum werfen – muss das sein?

