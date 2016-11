James Hetfield über Kim K. und Nickelback. Ozzy will die Legalisierung. Und Trump, Trump, Trump.

Am Abgrund (kluk) - Tja, Kinder, so kanns gehen. Die USA haben gewählt und Klugscheiß-Kollege Klug übernimmt den Metal-Splitter. Jedenfalls für eine Woche. The show must go on!

Kollege Berger stößt derweil in Stockholm mit unserem gemeinsamen Schwarm Mikael Åkerfeldt auf die neue Opeth-Platte an. Ich hingegen hänge in der grauen Domstadt, versuche meinen überlaufenden Facebook-Feed zur US-Wahl zu sortieren und ärgere mich, dass ich an dieser Stelle nicht über die anstehende Kelly Family-Reunion schreiben darf. Ich dachte, hier gings um lange Haare im Allgemeinen und nicht ...

... nur um Heavy Metal.