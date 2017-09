Neues von Mastodon, Danzig, den Wacken Winter Nights 2018 und As I Lay Dying. Roboterband spielt "Ace Of Spades" live. 5 Fragen an Leprous.

Silicon Valley (mab) - Nach Rammstein und Metallica jetzt also auch Slipknot. Die Maskenmänner entern mit "Day Of The Gusano" das Kino. Und weils so schön ist, legen Black Sabbath Ende September gleich noch mit "The End Of The End" nach. Mit "We Are X" startet im Oktober außerdem eine höchst sehenswerte Dokumentation über die Visual Kei-Pioniere X Japan – übrigens von der Produktionsfirma hinter "Searching For Sugar Man". Von wegen Marvel übernimmt die Weltherrschaft.

Mastodon tun das.

