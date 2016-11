Halestorm im Christbaumfieber. Death Metal im Weißen Haus? Rhapsody-Reunion. Ayreon live. Sahg reden. 5 Fragen an Opeth etc.

Metalliland (mab) - Puh, da trifft man Haftbefehl beim Justin Bieber-Konzert und soll jetzt wieder was über Metal erzählen. Als wäre das noch nicht genug, fangen die Herren (und Frauen) Rockstars auch schon damit an, ihren weihnachtlichen Murks unters Volk zu mischen. Man wünscht sich fast zurück in die Festhalle zum Drumsolo des Metallica-Shirt-tragenden "Baby"-Sängers und seinen kreischdevoten 16-Jährigen. Immerhin lief da noch niemand in Christbaumkugelpulli rum.

Kiss me under the mistletoe.