Enslaved im Unterricht. Verstecken mit Meshuggah. Floor Jansen ist schwanger. Bolt Thrower lösen sich auf. Fenriz verrät den Namen seiner Muschi.

Brunch ohne Lina (mab) - YouTube-Phänomen: Ein Kerl spielt Metallica-Riffs einen Ton tiefergestimmt und bekommt innerhalb einer Woche mehr als 30 000 Klicks. Kollegen fühlen sich gar genötigt lustige Memes dazu zu basteln. Als ob Hetfield und Co. nicht längst selbst auf die Idee gekommen wären, ab und an mal runterzustimmen. Wird es dadurch heavier? Ach Leute... Und es gibt Menschen, die beschweren sich über die Belanglosigkeit von Popmusik.

Heavy As A Really Heavy Thing.

Und ja: Brangelina lassen sich scheiden.