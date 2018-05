Parkway Drive und Dimmu Borgir verdrängen Fanta 4. Termine für Slayers Abschiedstour in Deutschland. Immortals erster Song ohne Abbath.

Discount (mab) - Verstärkung für's Böse: Inzwischen bekommt ihr nicht nur bei H&M Discounter-Bandshirts, sondern auch bei Aldi. Darauf einen Schuh-Plattler.

Warum auch nicht? Immerhin sind (ehemals) extreme Metal-Bands jetzt in den Charts genauso erfolgreich wie Andreas Bourani. Ein wenig mehr Rockerkultur im Mainstream schadet sicher nicht. Von mir aus pilgert zur Marquess-Strandparty im Dimmu Borgir-Shirt. Das ist jedenfalls besser als mit einem Mark Forster-Leibchen.

Metal for the masses

Das Wichtigste im Überblick: