In einem Metallica-Podcast erklärt Produzent Flemming Rasmussen, warum man die Musiker nicht in den endgültigen Mix pfuschen lassen sollte.

Los Angeles (ynk) - Das Geschrei war groß, als "...And Justice For All" erschien. Die Fans störten sich offensichtlich nicht an der Musik, sondern am Mixdown: Die Originalversion des Langspielers erschien mit einem derartig blechernen Klang und einer Abstinenz von jeglichen Bässen, dass die eigentlich fantastische Musik auf der Platte daneben beinahe unterging.

Nun - fast dreißig Jahre nach dem Release - äußert sich Flemming Rasmussen im Rahmen des Metallica-Podcasts "Alphabetallica" zu den musikalischen Entscheidungen, die sich im Rahmen des Engineerings der Platte ergeben haben. der Däne ist unter anderem dafür bekannt, die ersten drei Alben von Metallica produziert zu haben.

Damals sei zunächst ein gewöhnlicher Mix mit gewöhnlichen Bässen entstanden, erzählt Rasmussen. Die Band habe diesen gehört, und Lars Ulrich und James Hetfield forderten, den Bass leiser zu machen, bis man ihn kaum noch hören konnte. Als dies geschehen war forderten sie einen weiteren Basscut um drei Dezibel.

Das Resultat schrieb Geschichte: "...And Justice For All" gilt als eins der großen Tontechnik-Desaster der Musikindustrie und demonstriert eindrucksvoll, dass Musiker oft nicht auch die Expertise für die technischen Aspekte des Musikmachens mitbringen. Manchmal ist es eben doch einfach ratsam, Kompetenzen abzugeben.