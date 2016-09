Die Alt-Rocker haben Bock! "Moth Into Flame" peitscht ganz schön gewaltig.

L.A. (jim) - Metallica veröffentlichen das allererste Video aus dem am 18. November erscheinenden Album "Hardwired...To Self-Destruct". Die Single "Moth Into Flame" macht Spaß mit seinen dreckingen, entfesselten E-Gitarrenriffs, treibenden Drums und kraftvollem Vortrag von Frontmann James Hetfield. Der Refrain fliegt zudem direkt in den Gehörgang.

"Hardwired...To Self-Destruct" markiert das elfte Studioalbum der Thrash-Metaller und dafür haben sich die Jungs aus Los Angeles wieder ordentlich Zeit gelassen: Ihr letztes reguläres Studioalbum "Death Magnetic" kam auf den Markt.

Die Tracklist des 3 CDs umspannenden Albums steht auch schon fest:

CD 1

Hardwired Atlas, Rise! Now That We’re Dead Moth Into Flame Am I Savage? Halo On Fire

CD 2

Confusion Dream No More ManUNkind Here Comes Revenge Murder One Spit Out The Bone

CD 3 (Deluxe Edition Only)