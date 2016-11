Wir haben "Hardwired ... To Self-Destruct" vorab gehört. Ein paar Notizen.

Berlin (mbr) - Wenn das Metallica-Management und die Plattenfirma zur Listening Session vom neuen Album laden, dann ist das natürlich eine Staatsaffäre. Handys müssen vorher abgegeben werden, man wird mit Hand-Metalldetektoren gefilzt und die Zettel mit Lyrics, die ausgeteilt wurden, muss man ebenfalls wieder nachher zurückgeben. Gut, dann gibt es an dieser Stelle eben keinen auf Napster hochgeladenen Handy-Mitschnitt von "Hardwired ... To Self-Destruct" mit Gruß an Lars sondern eine Auflistung einiger Dinge, die beim ersten Hördurchgang des neuen Machwerks der Metal-Superstars aus San Francisco so aufgefallen sind.

1. Das Album ist wirklich ziemlich gut

Da hat sich jemand Mühe gegeben. Es gibt lange, ausufernde Instrumentalparts, alles ist sehr heavy. Lars hat Spaß mit der Doublebass. Hier und da NWOBHM-Reminiszenzen, zweistimme Lead-Parts, über allem eine schießwütige Riff-Kanone Hetfield und viel Autoreferenzialität. Es scheint, als hätten es Metallica diesmal jedem recht machen wollen und das kanalisieren wollen, was in ihrer eigenen Vergangenheit am besten geklappt hat. Auf "Hardwired ... To Self-Destruct" (alberner Titel eigentlich) schreit wirklich alles nach dem Plan, ein spätes Opus Magnum hinzubrettern. So als wolle man die eigene Relevanz nochmal untermauern.

2. Lars Ulrich ist in der Form seines Lebens

Vielleicht hat er ja ein paar der YouTube-Videos gesehen, in denen behauptet wird, dass er nicht Schlagzeug spielen kann. Jedenfalls zeigt der Däne im Studio wirklich ordentlich Einsatz. Doublebass-Attacken, Rhythmuswechsel, gerne auch mal ein wenig Vertracktes – Lars liefert ab. Und auch der Drumsound ist tadellos – keine "St. Anger"-Snare also.

3. Kirk Hammett ist der Schwachpunkt

Nicht nur, dass er an keinem der Stücke mitgeschrieben hat: im Grunde spielt Hammett auch auf Albumlänge ein ewig gleiches, immer wiederkehrendes Solo. Das macht beim ersten Mal noch Spaß, wird sehr bald aber nur noch repetitiv. Das Wah-Pedal runtergedrückt, ein bisschen Blue Notes, ein bisschen Moll-Geschredder. Ich weiß ja nicht, ob er nicht viel Lust hatte oder ob ihn Hetfield und Ulrich nicht mehr machen ließen, aber Hammetts Performance ist definitiv die Enttäuschung des Albums.

4. James Hetfield ist solideaaarrrrrrr

Als viel interessanterer Gitarrist als Hammett beweist sich einmal mehr James Hetfield, dem es offensichtlich an Riff-Ideen nicht gemangelt hat beim Schreibprozess. Auch die Vocals sind bestens, über die meiste Zeit hält sich Jaymz sogar damit zurück, jede Endsilbe als "eeeeyyyyyyyrrrrrrrrrrr" und "aaaaarrrr" rauszuposaunen. Außer beim Opener von CD2, da zieht er's ordentlich lang: "Confusionnnnnaaaaaaaaar, Delusionnnnnaaaaaaaaaar".

5. Trujillo hat mitgeschrieben

Über Robert Trujillo habe ich nach dem ersten Hördurchgang nur wenig zu sagen – außer, dass er bei einem Stück, "ManUNKind" Songwriting-Co-Credits hat. Ansonsten: alle Songs Hetfield/Ulrich.

6. Es gibt ein Lemmy-Tribute auf dem Album

"Murder One" ist ganz offensichtlich ein Tribut an Lemmy Kilmister. Clean-Parts (die ein wenig an "Welcome Home (Sanitarium)" erinnern wechseln sich mit schweren Riffs ab, dazu gibt's Textzeilen wie "Aces wild / Aces igh / All the aces / Aces till you die", "Till the end been living to win" oder "The iron horse rolls on and on".

7. Cthulhu hat eine Gastrolle in den Lyrics

Ein alter Bekannter, Cthulhu, ist auch wieder mal Teil eines Metallica-Albums. Nicht mehr als titelgebendes Instrumental ("The Call of Ktulu" auf "Ride The Lightning"), dafür im Song "Dream No More". Da heißt es unter anderem "And he haunts you / And he binds your soul / And he loathes you / And reclaims it all". Wohl auch ein kleines Augenzwinkern in Richtung eigene Vergangenheit.

8. Der letzte Song ist ein ziemlicher Knaller

"Spit Out The Bone" bildet den Abschluss des Doppelalbums, und der hat's ziemlich in sich. Eingängige, zweistimme Lead-Teile, erneut ziemlich kolossale Doublebass-Salven.

9. Fazit

"Hardwired ... To Self-Destruct" dürfte ziemlich viele Metallica-Fans glücklich machen. Ein ziemlich deftiges Metal-Menü – und das gleich auf Doppel-Albumlänge ohne Durchhänger. Der Sound ist besser als bei "Death Magnetic" (und "St. Anger"), Kokettieren mit dem Zeitgeist gibt's nicht. Manchmal klingt die Band sogar ein wenig übermotiviert – als wolle man es allen recht machen. Und das Artwork ist auch ziemlich dämlich.