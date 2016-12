Wir verlosen ein exklusives Riesenplakat und drei Shirts der Band.

Konstanz (laut) - Wollt ihr Flagge zeigen? Bock auf ein Riesenbanner (2,7m x 7m!) plus drei T-Shirts von Metallica? Das Plakat ist bei der Pressekonferenz zum Eröffnungsgig der damaligen o2-World Berlin (heute Mercedes-Benz-Arena) benutzt worden - exklusives Teil also!

Was ihr dafür tun müsst? Einfach diese Frage beantworten: Wie lautete der Name des Metallica-Bassisten, der am 27. September 1986 in Schweden bei einem Bus-Unglück verstarb? Schickt eure Antwort mit dem Betreff "Riesenbanner" an gewinnen@laut.de und hofft auf viel Glück. Einsendeschluss ist Freitag, der 16.12.2016. Los geht's!