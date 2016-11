Metallica releasen den dritten Song aus dem kommenden Album "Hardwired...To-Self-Destruct".

San Francisco (laut) - Nach "Hardwired" und "Moth Into Flame" folgt nun der dritte Song von Metallicas neuem Studioalbum "Hardwired...To-Self-Destruct", das am 18. November erscheint.

Manch einer hörte den Track am Wochenende bereits kurz vor dem offiziellen Release mittels eines Zugangscodes in Halloweenmasken, die es in ausgewählten Plattenläden zu kaufen gab.

Das Video zu dem knapp siebenminütigen Brett zeigt die Band während der Aufnahmen im Studio. Gestaltet sich der Clip relativ unspektakulär, knüpft "Atlas, Rise!" nahtlos an die beiden anderen Vorabtracks an und kommt mit Verweisen auf griechische Mythologie daher: Die Herren verstehen ihr Handwerk nach 35 Jahren Bandgeschichte und acht Jahren Albumpause also immer noch.