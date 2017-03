Der YouTuber und Freizeit-Rapper Eksi Mert fiel bereits mehrfach mit homophoben Äußerungen auf. Jetzt zieht sein Vermarkter die Konsequenzen.

Internet (ana) - Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wenn nur mehr Schauspieler und YouTuber das Sprichwort beherzigen würden! Doch leider scheinen sich einige für Universalkünstler zu halten. So auch Mert, der mit Dönerwettessen und Fifa-Zockereien beängstigende Reichweiten auf seinem YouTube-Kanal erzielt. Leider hat er sich am Montag auch zum wiederholten Mal in homophober Art und Weise geäußert.

In der Folge hat sich Merts Vermarkter Divimove, eine Agentur die Sponsoren sucht und YouTuber untereinander vernetzt, gestern von dem Freizeit-Rapper getrennt. Man stehe für Toleranz, Offenheit und Akzeptanz, heißt es auf der Facebook-Seite des Unternehmens, und könne einen derartigen Inhalt daher nicht weiter dulden. Auch gesteht das Netzwerk ein, zu spät reagiert zu haben.

Nachdem der YouTuber mit der derzeitigen DSDS-Jurorin Shirin David ein Video veröffentlichte hatte, wurde die Blondine von ihren Fans stark kritisiert. Daraufhin drehte Mert ein "Statement", in dem er Schwule unter anderem als unmenschlich bezeichnet.

Das Video ist mittlerweile gelöscht, doch das sieht Mert nur als weiteren Anlass, um ein Statement über das Statement zu veröffentlichen. "Ich schwör auf alles, ich wollte da so lange schon rausgehen ne...nur weil ich immer diese Abmeldefrist vercheckt hab, Digga" Genau ...