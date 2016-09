Skepta erhält den Mercury Prize 2016 für sein Album "Konnichiwa" und sticht namhafte Konkurrenten wie David Bowie und Radiohead aus.

Hammersmith / London (jim) - Am Abend des 15. September 2016 wurde im Hammersmith Apollo der prestigeträchtige Mercury Prize verliehen. Jedes Jahr vergibt die Jury den Preis an das beste britische Album der vergangenen zwölf Monate. Ein wenig überraschend ist dabei, dass nicht David Bowie, die Savages oder Radiohead den Preis bekamen, sondern ein Grime-Rapper.

And the Mercury Prize goes to Skepta!

Skepta erhielt die begehrte Trophäe mitsamt 25.000 Pfund Preisgeld für sein Album "Konnichiwa". Damit ist Skepta nach Dizzee Rascal im Jahr 2003 der zweite Grime-Artist, der den Mercury Prize entgegen nimmt. Auf Skeptas Album finden sich Auseinandersetzungen mit aktuell kritischen Themen wie der Schikane der Polizei gegenüber Schwarzen und der britischen Auslandspolitik. Dies empfand die Jury als sehr lobenswert und einen wichtigen Beitrag zur Jugendkultur.

Skepta ist ein Wohltäter

Der junge Mann aus Tottenham will mit dieser Auszeichnung junge Menschen ermutigen, zu ihren Gefühlen zu stehen und sich nicht von anderen lenken zu lassen: "Wenn alte Leute sagen, sie sollen ruhig sein oder wenn alte Leute sagen, sie haben nicht recht und Leute, die die Jugend einfach nicht verstehen und sie deswegen in Schubladen drängen, möchte ich, dass Kinder 'Nein!' sagen und ihren Gefühlen Ausdruck verleihen". Skepta spendet das Preisgeld an bedürftige Menschen und baut derzeit ein Studio, in dem vor allem Jugendliche Musik machen können.

Radiohead scheitern erneut

Die hochgelobte Alternative-Rockband Radiohead verliert damit das Rennen zum fünften Mal in der Historie dieses Preises, den sie noch nie gewinnen konnte. "A Moon Shaped Pool" ist überall Kritikerliebling, so auch bei unserem Redakteur Sven Kabelitz. Doch laut Jurymitglied Jarvis Cocker ist es auf eine Entscheidung zwischen Skepta und David Bowie hinausgelaufen: "In the end, the winner came down to a contest between two black stars". Zudem war die Jury überzeugt, dass Bowie Skepta als Preisträger gewollt hätte.