Gleich drei Meghan Trainors sind in dem bunten Glitzervideo zu sehen.

Nantucket (mrk) - "No Excuses" heißt Meghan Trainors erster Vorbote ihres bis dato noch unbetitelten dritten Albums, das die Nachfolge von "Thank You" antreten wird.

Der leichtfüßige Elektropop-Song im Zwei-Akkorde-Groove zeigt seinen lyrischen Höhepunkt im Refrain ("You must have confused me with someone else / There ain't no excuses, babe"), den die 24-Jährige im knallbunten Glitzervideo in gleich dreifacher Ausgabe performt.

Mit der Single-Auskopplung meldet sich die US-amerikanische Songwriterin, die 2014 mit "All About That Bass" ihren internationalen Durchbruch feierte, nach einer zweijährigen Pause und mehreren Stimmband-Operationen zurück.