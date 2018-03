Bomber ist back mit Bluescreen im Gepäck.

Berlin (leah) - Der Photoshop-King ist zurück, allerdings schmuggelt er sich nicht wie in "Actionrap" zwischen Bibi und andere Viral Youtube-Videos. Die meisten Deutschrapper nehmen sich zumindest ansatzweise ernst, aber Bomber ist das egal, er erweist weder sich noch irgendeinem Rap-Kollegen Achtung.

In "Mekka Der Dopeness" schneidet sich der Berliner mittels Bluescreen in Rap-Sensationen wie Money Boys Auftritt bei Joiz, Shneezins Blankziehen auf der Bühne oder zu Eko und Staiger nackt in die Sauna. Um diese Fremdscham-Momente kümmert sich der Song jedoch nicht weiter: Mc B spittet, was ihm in den Sinn kommt und betet in Richtung West-Berlin, denn das ist das Mekka der Dopeness.

"Gebüsch", Bombers zweites Studioalbum, erscheint am 30. März. Unter anderem darauf vertreten sind DCVDNS, Karate Andi und Pöbel MC.