Maroon 5 sind sich für nichts zu schade und schlüpfen im Video zu "Don't Wonna Know" in ulkige Kostüme.

Überall und Nirgendwo (jim) - Menschenskinder, da haben sich die Jungs von Maroon 5 etwas Kreatives einfallen lassen: sie schlüpfen im Video zur neuen Single "Don't Wonna Know" in alberne Plüschkostüme und werden von Jugendlichen und ihren Smartphones gejagt. Den Hype um Pokémon Go nimmt die Band aus Los Angeles somit auf die Schippe. Sie überredeten sogar einige Promis, sich ebenfalls Kostüme überzustülpen. So sieht man bspw. Vince Vaughn, Sarah Silverman und Ed Helms, bekannt aus den Hangover-Filmen.

Der Song ergeht sich im weichgespülten Pop und bleibt extrem belanglos. Weder hört man Kendrick Lamar noch sieht man ihn im Video, obwohl er offizieller Featuregast ist. Da hatte wohl jemand keine Lust auf eine bekloppte Verkleidung.