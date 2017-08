Maroon 5 kollaborieren mit SZA. Ob auf die neue Single "What Lovers Do" auch ein Album folgt, ist aber noch unklar.

(sab) - Maroon 5 haben eine neue Single namens "What Lovers Do" veröffentlicht. Unterstützt werden sie dabei von R&B-Sängerin SZA, textlich besteht der Song jedoch gefühlt nur aus Wortwiederholungen ("Say, say, say" oder "hey hey").

Ist nach den Singles "Cold" und "What Lovers Do" bald ein neues Album zu erwarten? Maroon 5-Sänger Adam Levine äußerte sich dazu im Winter nur vorsichtig. Als Ellen DeGeneres im Februar in ihrer Show nach dem Veröffentlichungstermin fragte, sagte er: "In ein paar Monaten ungefähr. Ich weiß nicht genau wann, deshalb werde ich so vage wie möglich bleiben." Ein Titel stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest.