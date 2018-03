Im Video zur neuen Single zeigt sich Manson von seiner verstörendsten Seite, Courtney Love als Krankenschwester inklusive.

Los Angeles ? (maxi) - Anders als bei seinen letzten Konzerten präsentiert sich Marilyn Manson in seinem neuen Video zu "Tattoed In Reverse" bei bester Gesundheit. In gewohnter Voldemort-Manier creept der selbsternannte God Of Fuck durch Korridore und stellt mit seinen Heerscharen an Gleichgesinnten unschuldigen Opfern nach.

Ein Highlight des Clips ist der Auftritt der Hole-Ikone Courtney Love, den Manson in den letzten Tagen bereits auf Twitter anteaserte:

Who allowed Courtney Love to be my nurse? Oh shit...I did. TATTOOED IN REVERSE. pic.twitter.com/difHKWnpMZ — Marilyn Manson (@marilynmanson) 21. März 2018

Taking shit back. TIR. Ein Beitrag geteilt von Marilyn Manson (@marilynmanson) am Mär 2, 2018 um 2:30 PST

Das komplette Video, selbstredend mit stilechter Jugendschutzwarnung am Anfang, seht ihr hier: