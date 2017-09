Dieser Geisterbahn fehlt die Attraktion: Der Appetizer für "Heaven Upside Down" ist da.

Canton (ynk) - Aus Musik, mit der Kinder früher ihre Eltern schockiert haben, wurde 2017 zwar eher Musik, mit der junggebliebene Eltern ihre Kinder schocken, aber das bedeutet ja nicht, dass die Nachfrage schrumpfte. Nachdem Marilyn Manson zuletzt 2015 mit "The Pale Emperor" eher enttäuschte, beginnt er den Rollout seines neuen Studioalbums "Heaven Upside Down" ein wenig energetischer: "WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE" prügelt den Schock gewissermaßen mit dem Baseballschlager auf den Hinterkopf.

Doch statt der finsteren, abgründigen Faszination, die Mansons Musik zu Beginn seines Schaffens umgab, bleibt heute eher der Reflex, die Musik schnell deutlich leiser zu schalten.

Man merkt zwar, wie verzweifelt er um jeden Centimeter Provokation und Finsternis kämpft, aber die bittere Wahrheit ist, dass dieser Geisterbahn schlicht die Attraktion fehlt. Da bringt auch das "FUCKING" in prangernden Kapitallettern nichts, um sich irgendwo Schock Value zu erschleichen, die Vocals haben ihren Reiz schon seit ein paar Alben sichtlich eingebüßt. Um die letzte Review von Kollege Kabelitz zu zitieren: "2015 klingt Brian Warner wie ein 46-Jähriger, der versucht, Marilyn Manson zu imitieren" - eine Krankheit, die sich auch in diesem Jahr noch nicht beheben ließ.

Zumindest das Instrumental stellt dabei einen Schritt in die richtige Richtung dar: Basslastig, verzerrt und spannungsgeladen ließ es für die ersten Momente sogar mehr als nur einen Schimmer Hoffnung. Genutzt wurde der leider kaum. "Heaven Upside Down" erscheint am 6. Oktober.