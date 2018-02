Bei einer Show in New York erlitt Marilyn Manson einen Nervenzusammenbruch und verließ nach nur fünf Nummern in verwirrtem Zustand die Bühne.

New York (mrk) - Schockrocker Marilyn Manson hat sein New York-Konzert am vergangenen Donnerstag nach nur fünf Songs aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen. Wie Augenzeugen berichten hatte der 49-Jährige die Bühne bereits mit 90 Minuten Verspätung und in desolater Verfassung betreten. Während eines Gitarrensolos erlitt Manson dann einen Nervenzusammenbruch und torkelte sichtlich verwirrt von der Bühne (etwa ab 12:10).

Immer wieder Tumult-Auftritte

Auch sein vorheriges Konzert in New York dürfte Manson alias Brian Warner nicht in bester Erinnerung haben: Eine Bühnenrequisite hatte den Musiker schwer verletzt, so dass er seine Show vorzeitig beenden und ins Krankenhaus musste.

Immer wieder erregt der Künstler mit seinen turbulenten Auftritten Aufsehen. Für seine jüngste Eskapade fordern die enttäuschten Fans nun die Ticketkosten zurück - stolze 130 Dollar pro Nase! Bleibt zu hoffen, dass sich der Rüpelrocker bis zur nächsten Show ordentlich auskuriert.