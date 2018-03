Ariana Grande u.v.a. spielten für ein strengeres Waffenrecht, Paul McCartney erinnerte an Opfer John Lennon. Aber es gibt auch andere Stimmen.

Washington/New York (mrk) - Am vergangenen Samstag demonstrierten in den USA beim March For Our Lives mehrere hunderttausend Menschen für strengere Waffengesetze. Auf der Bühne sangen dabei unter anderen Miley Cyrus, Demi Lovato und Ariana Grande, während sich zahlreiche Größen der Musikwelt am Protestmarsch beteiligten.

Die Auftritte beim March For Our Lives

Neben Kanye West, Cher und Selena Gomez nahm auch Paul McCartney im "We Can End Gun Violence"-Shirt am Protestzug teil und erinnerte in New York an den Tod von John Lennon: "Einer meiner besten Freunde wurde hier in der Nähe durch Waffengewalt umgebracht, daher ist das wichtig für mich."

Der March For Our Lives fand anlässlich des Schulmassakers von Parkland in Florida vom 14. Februar 2018 statt. Dabei waren 14 Schüler und drei Erwachsene gestorben. Im Rahmen der Demonstration riefen viele Jugendliche und Angehörige der Opfer mit emotioanlen Ansprachen zu strengeren Waffengesetzen auf.

Killer Mike entschuldigt sich für NRA-Interview

Bereits im Vorfeld war Killer Mikes Interview mit der NRA auf Unverständnis gestoßen. Im Gespräch mit der amerikanischen Organisation für Schusswaffen erklärte der Run The Jewels-Rapper, dass er seine Kinder davon abhielt, an der Trauerfeier für die Amoklauf-Opfer von Florida am vergangenen Mittwoch teilzunehmen.

Außerdem betitelte er NRA-Gegner als Lakaien, die sich einer linkslastigen Scheinheiligkeit hingäben. "In der Realität kommt die Polizei nicht rechtzeitig! Es ist ganz einfach: Ich bin Afro-Amerikaner, 54 Jahre frei von Rassentrennung. Ich bin für den 2. Zusatzartikel der Verfassung der USA."

Mittlerweile entschuldigte sich der 42-Jährige für seine Äußerungen und bereut, dass das Interview zeitgleich zum March For Our Lives veröffentlicht wurde. Band-Kollege El-P setzte sich indessen via Twitter einerseits für Killer Mike ein ("Ich würde ihm niemals in den Rücken fallen"), andererseits bezeichnete er die Anhänger der Protestbewegung zugleich als "Helden".

Marsch-Anhänger auch in den Sozialen Medien

Unter den zahlreichen Prominenten finden sich in den Sozialen Medien auch viele Musiker, die die Bewegung unterstützen, darunter Slash, KISS' Paul Stanley und Pearl Jam. Besonderes Engagement zeigt Michal Stipe. Der ehemalige R.E.M.-Sänger veröffentlichte über Instagram seinen ersten Solo-Titel "Future, If Future".