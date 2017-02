Dschungelkönig Marc Terenzi macht mal wieder einen Song. In "Don't Recognize You" versteht er das weibliche Geschlecht aber immer noch nicht.

Berlin (ana) - Marc Terenzis Abstieg setzt sich kontinuierlich fort. Selbst die vermeintlich positiven Nachrichten zeugen davon, dass sich der Ex-Boyband-Sänger und Ex-Mann von Sarah Connor auf der Einbahnstraße nach ganz unten befindet.

Nachdem er zum diesjähirgen König des Dschungels gescheiterter Existenzen gekrönt wurde, versucht Terenzi die minimal größere Aufmerksamkeit zu nutzen und bringt neue Musik auf den Markt. "Don't Recognize You" heißt der Song und handelt von seinem Pech mit Frauen. Immer wieder veränderten sich seine Frauen so sehr, dass er sie am Ende nicht mehr wieder erkannte. "Das ist dann das Ende jeder Liebe."

Der traurige Song, der sich in die aktuelle Elektropop-Welle einreiht, ist eigentlich ganz okay. Das dazugehörige Filmchen erregt jedoch nur ganz viel Mitleid. Ein sichtbar verzweifelter Terenzi, der die Frauen einfach nicht versteht und sich mit Totenkopf-US-Flaggen-Shirt, Deppen-Kette um den Hals und seitenrasierter Friese im Selbstmitleid suhlt. Eine Rehabilitierung ist nicht abzusehen.