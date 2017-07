"Know No Better" feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo erschien Anfang Juni, nun gibt es auch ein Musikvideo dazu.

USA (nao) - Die Single "Know No Better" von Major Lazer feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo erschien bereits Anfang Juni. Nun gibt es auch ein Musikvideo dazu, in dem ein kleiner Junge die Hauptrolle übernimmt.

Allem Anschein nach führt der Junge ein trauriges und trübseliges Leben, in dem seine Schwester ihn ärgert und er in der Schule gemobbt wird. In seinen Tagträumen stellt er sich seine Wunschwelt vor: Er ist der Schulstar, tanzt vor Travis Scott und Camila Cabello, hat das schönste Mädchen als Freundin und führt ein glückliches Leben.