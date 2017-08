Gemeinsam mit den brasilianischen Sängern Anitta und Pabllo Vittar erkunden Major Lazer lateinamerikanische Gefilde.

Marokko (laut) - Major Lazer veröffentlichten am Montag "Sua Cara", eine Auskopplung aus ihrer EP "Know No Better". Für den Track hat sich das Trio Anitta und Pablo Vittar ins Boot geholt, beides brasilianische Künstlerinnen. Anitta wurde 2013 dort und in anderen lateinamerikanischen Ländern bekannt, Pablo Vittar erlangte mit "Open Bar", einer portugiesischen Version des Major Lazer-Hits "Lean On" mediale Aufmerksamkeit.

Die Kollaboration erinnert aufgrund der Reggaeton-Einflüsse und der Diplo-Produktion an eine Mischung aus "Despacito" und "Lean On" - jedoch bedient sich "Sua Cara" der portugiesischen und nicht der spanischen Sprache.

Die Single folgt auf "Know No Better", wozu Major Lazer ein interaktives Video veröffentlichte. Der in Marokko entstandene Clip erreichte bereits nach zwei Tagen über 25 Millionen Klicks, ob er an die mehr als zwei Milliarden Klicks von "Despacito" und "Lean On" herankommen wird, bleibt jedoch abzuwarten.